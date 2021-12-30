"Газпром" забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа на январь

"Газпром" заказал мощности прокачки топлива по газопроводу Ямал – Европа на январь 2022 года. Это следует из данных платформы GSA Platform.

Произошло это на аукционе 20 декабря, российский холдинг забронировал 21,1% предложенных мощностей, или 19,28 миллиона кубометров газа в сутки.

При этом на 31 декабря компания мощности не забронировала, что произошло в 11-й раз подряд. Объясняется это отсутствием заявок со стороны европейских клиентов.