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"Газпром" забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа на январь

Однако на последний день декабря бронирования прокачки вновь не случилось, это происходит уже в 11-й раз подряд.

30 декабря, 16:28
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article544918/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

"Газпром" заказал мощности прокачки топлива по газопроводу Ямал – Европа на январь 2022 года. Это следует из данных платформы GSA Platform.

Произошло это на аукционе 20 декабря, российский холдинг забронировал 21,1% предложенных мощностей, или 19,28 миллиона кубометров газа в сутки.

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При этом на 31 декабря компания мощности не забронировала, что произошло в 11-й раз подряд. Объясняется это отсутствием заявок со стороны европейских клиентов.

Напомним, "Газпром" начал снижать объём бронирования транзита газа по трубопроводу Ямал – Европа больше недели назад — было заказано 26,8 миллиона кубометров против 31,4 миллиона в предыдущие дни. А с 20 декабря компания и вовсе не бронирует мощности. Поэтому с 21 декабря поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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