Путин исполнил просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси о гражданстве

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшей советнице экс-президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Указ с полным перечнем лиц, получивших паспорт РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанна Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединённых Штатах Америки", — говорится в документе.

В мае 2021 года в эфире телеканала НТВ американка обратилась к Путину с просьбой выдать ей российский паспорт. По словам писательницы, она посвятила много лет своей жизни, пытаясь сблизить Россию и США. Позднее в июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси призналась, что гражданство ей нужно для написания книги в РФ.

Также Путин выдал гражданство нескольким французам — потомкам эмигрантов из России. Среди них 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

Сюзанна Масси — американская писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 80-х годах была неформальным советником Рейгана по СССР.