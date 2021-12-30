Путин исполнил просьбу экс-советника Рейгана Сюзанны Масси о гражданстве
В июне в Крыму, в кулуарах заседания Ливадийского клуба, американка призналась, что паспорт ей нужен для написания книги в РФ.
Сюзанна Масси. Фото © Wikipedia
Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшей советнице экс-президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Указ с полным перечнем лиц, получивших паспорт РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Масси Сюзанна Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединённых Штатах Америки", — говорится в документе.
В мае 2021 года в эфире телеканала НТВ американка обратилась к Путину с просьбой выдать ей российский паспорт. По словам писательницы, она посвятила много лет своей жизни, пытаясь сблизить Россию и США. Позднее в июне в кулуарах заседания Ливадийского клуба в Крыму Масси призналась, что гражданство ей нужно для написания книги в РФ.
Также Путин выдал гражданство нескольким французам — потомкам эмигрантов из России. Среди них 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.
Сюзанна Масси — американская писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 80-х годах была неформальным советником Рейгана по СССР.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства. Предполагается, что принятием решений о добровольном отказе от паспорта РФ будет заниматься МВД, а не президент.
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