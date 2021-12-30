На Украине собираются закрыть часть родильных отделений из-за невостребованности

На Украине закроют родильные отделения нескольких государственных больниц из-за небольшого количества рожениц. Об этом сообщает издание "Сегодня".

В Национальной службе здоровья пояснили, что смысла содержать отделение, где принимают несколько рожениц в год, нет. Работу продолжат отделения в тех учреждениях, где в 2021 году родилось более 150 детей. В качестве примера в ведомстве сравнили Мелитопольскую центральную районную больницу, где за год приняли 15 родов, и Мелитопольский городской родильный дом, где на свет появилось 832 ребёнка.

Однако источники издания отметили, что требования могут быть ослаблены и вместо планки в 150 детей для отделений могут установить норму в количестве 75 новорождённых.

При этом тем учреждениям, которые продолжат работу, за каждые принятые роды будут платить не 10 тысяч гривен (368 долларов), а 15 тысяч (552 доллара). Для больниц, принимающих рожениц с сопутствующими заболеваниями или осложнениями по беременности, тариф увеличат до 20 тысяч гривен (735 долларов). Кроме того, в следующем году повысятся требования к квалификации врачей.