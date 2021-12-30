На Украине собираются закрыть часть родильных отделений из-за невостребованности
Однако тем медучреждениям, которые работу продолжат, увеличат вознаграждение за каждые принятые роды.
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На Украине закроют родильные отделения нескольких государственных больниц из-за небольшого количества рожениц. Об этом сообщает издание "Сегодня".
В Национальной службе здоровья пояснили, что смысла содержать отделение, где принимают несколько рожениц в год, нет. Работу продолжат отделения в тех учреждениях, где в 2021 году родилось более 150 детей. В качестве примера в ведомстве сравнили Мелитопольскую центральную районную больницу, где за год приняли 15 родов, и Мелитопольский городской родильный дом, где на свет появилось 832 ребёнка.
Однако источники издания отметили, что требования могут быть ослаблены и вместо планки в 150 детей для отделений могут установить норму в количестве 75 новорождённых.
При этом тем учреждениям, которые продолжат работу, за каждые принятые роды будут платить не 10 тысяч гривен (368 долларов), а 15 тысяч (552 доллара). Для больниц, принимающих рожениц с сопутствующими заболеваниями или осложнениями по беременности, тариф увеличат до 20 тысяч гривен (735 долларов). Кроме того, в следующем году повысятся требования к квалификации врачей.
Ранее Лайф приводил слова советника главы офиса Зеленского Подоляка, заявившего, что причиной отъезда украинцев является незрелое государство. Отметим, что, по данным Госстата Незалежной, за десять месяцев текущего года численность населения Украины сократилась на 317,4 тысячи человек.
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