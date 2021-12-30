В США Tesla отзывает 475 тысяч электрокаров из-за проблем с камерами и багажниками

Американская корпорация Tesla отозвала 475 тысяч электромобилей в Соединённых Штатах из-за проблем с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

"Tesla отозвала 475 тысяч автомобилей в США — что практически равно уровню её международных поставок в прошлом году — из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий", — указано в сообщении агентства.

В ходе проверки выяснилось, что у авто Model 3, проданных в период с 2017 по 2020 год, могут возникнуть проблемы с камерами заднего вида. Так, в общей сложности под отзыв попало 356 309 машин данной модели. Вместе с тем из-за неисправности замка переднего багажника Tesla отзывает 119 009 машин Model S, которые были проданы с 2014 года. Как отмечается, других моделей подобные проблемы не коснулись.