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В США Tesla отзывает 475 тысяч электрокаров из-за проблем с камерами и багажниками

Процедура коснётся электромобилей Model 3 и Model S, проданных в период с 2014 по 2020 год. Как отмечается, других моделей подобные проблемы не коснулись.

30 декабря, 17:04

© Pixabay

Американская корпорация Tesla отозвала 475 тысяч электромобилей в Соединённых Штатах из-за проблем с камерами заднего вида и замками багажников. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

"Tesla отозвала 475 тысяч автомобилей в США — что практически равно уровню её международных поставок в прошлом году — из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий", — указано в сообщении агентства.

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В ходе проверки выяснилось, что у авто Model 3, проданных в период с 2017 по 2020 год, могут возникнуть проблемы с камерами заднего вида. Так, в общей сложности под отзыв попало 356 309 машин данной модели. Вместе с тем из-за неисправности замка переднего багажника Tesla отзывает 119 009 машин Model S, которые были проданы с 2014 года. Как отмечается, других моделей подобные проблемы не коснулись.

А ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск продал акций Tesla ещё на $1 млрд. В общей сложности бизнесмен избавился от 9,2 млн ценных бумаг с тех пор, как провёл опрос в "Твиттере" о том, стоит ли ему продать 10% своей доли в компании.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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