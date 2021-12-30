Мужчину, зарезавшего жителя Ленобласти из-за просьбы надеть маску, отправили в колонию

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам тюрьмы и штрафу свыше 1,2 млн рублей Алексея Вербицкого, зарезавшего местного жителя из-за просьбы надеть маску. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.

По данным следствия, в ноябре 2020 года Вербицкий поссорился с пассажиром маршрутки — жителем города Мурино, Ленобласть, когда тот попросил его надеть маску. В ходе конфликта недовольный мужчина нанёс удар своему противнику и выбежал из маршрутки. Разъярённый соперник бросился за ним, быстро нагнал обидчика и нанёс ему несколько ударов ножом. От полученных ран тот скончался на месте.

"Завязалась драка, Андрей Х. (недовольный пассажир. — Прим. Лайфа) потянулся к карману, подсудимый подумал, что он хочет что-то достать и оказался быстрее", — указали в пресс-службе.

Подсудимый признал вину, но частично. Он уточнил, что не собирался убивать мужчину, а якобы пытался прекратить его противоправные действия и избежать дальнейшего применения в свою сторону физической силы.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК строгого режима. Суд взыскал в пользу потерпевшей 1 000 000 рублей морального вреда и 229 810 рублей материального", — указывается в сообщении.