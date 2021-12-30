Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Его действие не коснётся такси и личного транспорта, используемого в служебных целях.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, от техосмотра освобождаются легковые автомобили и мотоциклы граждан, которые используются исключительно для собственных нужд. При этом его действие не распространяется на такси и другие автомобили, используемые для перевозки пассажиров, а также на личный транспорт, который эксплуатируется в служебных целях. Также обязательный техосмотр сохранится для транспорта старше четырёх лет при его продаже и регистрации, а также при внесении изменений в конструкцию.
Кроме того, документ исключает "техосмотр на обочине", когда у водителя есть диагностическая карта, однако сотрудники ГИБДД всё равно проводят его. Такое будет возможным лишь при очевидной технической неисправности транспорта. А вот пункт в правилах дорожного движения, согласно которому каждый водитель обязан следить за техническим состоянием своего транспорта, сохраняется.
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