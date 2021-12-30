Путин продлил дачную амнистию до марта 2031 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Граждане смогут оформить права на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены, в упрощённой форме.

Также продлевается режим, позволяющий поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если такое право не значится в едином госреестре.

Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года. Ранее он действовал до 1 марта 2026 года.