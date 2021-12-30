В Италии впервые с начала пандемии за сутки выявили более 100 тысяч случаев ковида
При этом общее количество летальных исходов, связанных с инфекцией, в стране почти за два года превысило уже 137 тысяч.
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В Италии установлен новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки — 126 888 человек. Как сообщает Министерство здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено свыше 1,1 миллиона ПЦР-тестов.
За минувшие сутки скончалось 156 пациентов, а общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превысило уже 137 тысяч. Также в ведомстве уточнили, что в общей сложности число инфицированных приближается к шести миллионам.
Ранее Лайф писал, что Италия ввела обязательное ношение масок на улице из-за вспышки ковида. Ужесточение ограничений в республике вызвано рекордным суточным количеством заболевших, а за неделю их число увеличилось на 70% по сравнению с предыдущей.
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