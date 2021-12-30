В Италии впервые с начала пандемии за сутки выявили более 100 тысяч случаев ковида

В Италии установлен новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки — 126 888 человек. Как сообщает Министерство здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено свыше 1,1 миллиона ПЦР-тестов.

За минувшие сутки скончалось 156 пациентов, а общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превысило уже 137 тысяч. Также в ведомстве уточнили, что в общей сложности число инфицированных приближается к шести миллионам.