Генпрокурор Украины впервые прокомментировала дело против экс-президента Порошенко

Уголовное дело о поставках угля с неподконтрольных районов Донбасса стало самым громким в 2020 году. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Фигурантами по нему проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и бывший президент Незалежной Пётр Порошенко.

"Мне по-человечески неприятно и даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, с которыми приходится иметь дело, — люди с электоральной поддержкой. Впрочем, электоральными симпатиями следует пользоваться во время избирательных кампаний, а не с целью нарушения закона", — приводит её слова издание "Украинская правда".

Она впервые высказалась после того, как в деле появилась фигура бывшего президента и после предъявления ему обвинения, подписанного в её отсутствие заместителем прокурора.