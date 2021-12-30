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Генпрокурор Украины впервые прокомментировала дело против экс-президента Порошенко

Ирина Венедиктова также сравнила ещё одного фигуранта, Виктора Медведчука, с драконом, уточнив, что никакое кумовство не спасёт, — закон един для всех.

30 декабря, 18:00
<p>Ирина Венедиктова © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285102946960714&set=pb.100063830310495.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ірина Венедіктова</a></p>

Ирина Венедиктова © Facebook / Ірина Венедіктова

Уголовное дело о поставках угля с неподконтрольных районов Донбасса стало самым громким в 2020 году. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Фигурантами по нему проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и бывший президент Незалежной Пётр Порошенко.

"Мне по-человечески неприятно и даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, с которыми приходится иметь дело, — люди с электоральной поддержкой. Впрочем, электоральными симпатиями следует пользоваться во время избирательных кампаний, а не с целью нарушения закона", — приводит её слова издание "Украинская правда".

Она впервые высказалась после того, как в деле появилась фигура бывшего президента и после предъявления ему обвинения, подписанного в её отсутствие заместителем прокурора.

Порошенко заявил, что Зеленский его ненавидит и боится

Порошенко заявил, что Зеленский его ненавидит и боится

Также Венедиктова заметила, что два сообщения о предъявлении обвинений депутату Медведчуку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей стали самыми громкими в уходящем году. По её словам, несмотря на заявление скептиков о том, что "этот дракон нам не по зубам", закон для всех один и никакое кумовство не остановит ни одного парламентария.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии "Европейская солидарность" заявили, что политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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