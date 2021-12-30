Облитая кислотой 16-летняя петербурженка вышла из комы
Девушка, которой врачи ампутировали ухо из-за проникновения в кровь ядовитого вещества, осознаёт всё происходящее.
Пострадавшая девушка © kp.ru
В Санкт-Петербурге ещё 15 декабря вышла из комы 16-летняя девушка, которую 24-летний бывший облил кислотой. Об этом сообщает 78.ru. Как отмечается, врачи дают хороший прогноз относительно выздоровления пациентки.
"На данный момент она говорит и осознаёт всё, что с ней происходит", — передаёт портал.
Напомним, что нападение было совершено на набережной канала Грибоедова — безработный облил кислотой бывшую девушку и её нового ухажёра. Пострадавшие парень и девушка были госпитализированы с химическими ожогами различной степени тяжести, несовершеннолетней пришлось ампутировать ухо. 24-летнего Отелло отправили под стражу — пока до 8 января 2022 года.
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Ранее Лайф рассказывал, что в Турции девушка вышла замуж за мужчину, который облил её кислотой и чуть не лишил зрения. Он был приговорён к 13,5 года лишения свободы, но досрочно вышел из тюрьмы, отсидев менее двух лет.
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