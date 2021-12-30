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Облитая кислотой 16-летняя петербурженка вышла из комы

Девушка, которой врачи ампутировали ухо из-за проникновения в кровь ядовитого вещества, осознаёт всё происходящее.

30 декабря, 18:30
<p>Пострадавшая девушка © <a href="https://www.spb.kp.ru/daily/28368.5/4517674/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Пострадавшая девушка © kp.ru

В Санкт-Петербурге ещё 15 декабря вышла из комы 16-летняя девушка, которую 24-летний бывший облил кислотой. Об этом сообщает 78.ru. Как отмечается, врачи дают хороший прогноз относительно выздоровления пациентки.

"На данный момент она говорит и осознаёт всё, что с ней происходит", — передаёт портал.

Напомним, что нападение было совершено на набережной канала Грибоедова — безработный облил кислотой бывшую девушку и её нового ухажёра. Пострадавшие парень и девушка были госпитализированы с химическими ожогами различной степени тяжести, несовершеннолетней пришлось ампутировать ухо. 24-летнего Отелло отправили под стражу — пока до 8 января 2022 года.

"Кожа стала вздуваться": Парень облитой кислотой 16-летней петербурженки рассказал о её страшных муках и мольбах

"Кожа стала вздуваться": Парень облитой кислотой 16-летней петербурженки рассказал о её страшных муках и мольбах

Ранее Лайф рассказывал, что в Турции девушка вышла замуж за мужчину, который облил её кислотой и чуть не лишил зрения. Он был приговорён к 13,5 года лишения свободы, но досрочно вышел из тюрьмы, отсидев менее двух лет.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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