Облитая кислотой 16-летняя петербурженка вышла из комы

В Санкт-Петербурге ещё 15 декабря вышла из комы 16-летняя девушка, которую 24-летний бывший облил кислотой. Об этом сообщает 78.ru. Как отмечается, врачи дают хороший прогноз относительно выздоровления пациентки.

"На данный момент она говорит и осознаёт всё, что с ней происходит", — передаёт портал.

Напомним, что нападение было совершено на набережной канала Грибоедова — безработный облил кислотой бывшую девушку и её нового ухажёра. Пострадавшие парень и девушка были госпитализированы с химическими ожогами различной степени тяжести, несовершеннолетней пришлось ампутировать ухо. 24-летнего Отелло отправили под стражу — пока до 8 января 2022 года.