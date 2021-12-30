Врач Хансен назвал ненормальным стремление к постоянному счастью

Социальные сети и СМИ, которые убеждают людей в необходимости стремления к непрерывному счастью, привели к масштабному распространению депрессивных расстройств. Это желание человека является ненормальным, считает исследователь-психиатр Андерс Хансен.

"Из-за того что нам постоянно скармливают эту идею, мы чувствуем себя хуже. Более здоровый подход, если человек стремится к удовлетворённости общим направлением развития своей жизни, наполняя её при этом такими осмысленными для него вещами, как семья, работа или что-то ещё", — приводит шведская газета Svenska Dagbladet его слова.

По словам Хансена, счастье — это не нормальное эмоциональное состояние или "состояние по умолчанию", а то, чего мы достигаем в процессе занятий чем-то, то, что, по нашему мнению, имеет смысл. Постоянные же переживания из-за того, что подарит нам наслаждение, счастливее не сделают.

Кроме того, тревога, которая зачастую воспринимается как болезненное состояние, на самом деле эмоция естественная, выработанная в процессе эволюции человека, подчеркнул Хансен. По его словам, мозг изначально не имел функцию обеспечения хорошего самочувствия своему хозяину.

"Половина наших предков умирала ещё до того, как достигала подросткового возраста, поэтому мозг развил в себе способность "малевать как можно более страшного чёрта", так сказать. Тревога — рефлекс, который призван помогать нам выживать", — сказал врач.

Хансен назвал недостижимой цель быть постоянно счастливым. Он отметил, что негативные и положительные эмоции должны быть конечными, воспоминания об одних и тех же ситуациях — меняться. А тревога и депрессия должны восприниматься в качестве защитных механизмов человеческого рассудка.

Тревожность можно снять с помощью физической нагрузки и общения с близкими. Стрессовыми же сигналами могут истолковаться мозгом плохой сон, малоподвижный образ жизни и "чрезмерное потребление чужих отфотошопленных фотографий в социальных сетях".