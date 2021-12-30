Адвокат Лалаян: Монеточке предлагали купить хит "Женщина, я не танцую" за 200 тысяч рублей

Российской певице Елизавете Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, предлагали купить песню Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую" за 200 тысяч рублей ещё до того, как артист подал в суд за плагиат в песне "Мама, я не зигую". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на адвоката певца Романа Лалаяна.

"Она сказала, что это очень дорого, того не стоит и так далее. Мы даже в суде предлагали отказаться от иска в случае, если она откажется её исполнять. Но и этого не произошло", — заключил собеседник телеканала.

Ранее экспертиза признала песню Монеточки плагиатом хита бывшего участника дуэта "Чай вдвоём".

"У нас вчера состоялось судебное заседание, на котором были обнародованы результаты экспертизы, которая подтвердила, что это ни в коем случае не пародия, на 75% это плагиат, а на оставшиеся 25% — погрешности", — уточнил Лалаян.

Судебный процесс продолжается с лета. О самой песне "Мама, я не зигую" представителям Костюшкина было известно давно, но документы в суд направили только в мае. По словам адвоката, они пытались урегулировать вопрос без суда, но не смогли. Лично представители артиста с Монеточкой не встречались.

"Были переговоры между менеджментом и Костюшкина, и Монеточки. На сегодняшний день никаких подвижек нет, и на тот момент тоже не было", — подчеркнул Лалаян.

От певицы требуют компенсации в 900 тысяч рублей, а также удалить песню со всех площадок, прекратить исполнять её на концертах и выплатить денежное вознаграждение.