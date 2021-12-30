Секретарь СНБО Данилов: Украина готовит санкции против строителей Крымского моста

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о введении санкций против компаний, которые занимались строительством Крымского моста. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Денис Анатольевич Шмыгаль [докладывал] по применению персональных ограничительных и других мер в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство против граждан нашей страны, к компаниям, которые непосредственно принимали участие в строительстве Керченского моста", — сказал журналистам Данилов в ходе брифинга.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ограничительные меры Киев будет применять как к российским, так и к зарубежным представителям компаний, которые участвовали в строительстве.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался на "неразрешимость" проблемы Крымского моста. Дипломат призвал страны НАТО, у которых есть интересы в Чёрном море, срочно "менять свою стратегию", иначе там будет продолжать доминировать Россия.