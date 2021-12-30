Захарова сравнила 2021 год с постковидным синдромом

Если 2020 год для всего мира был сокрушительным, то 2021-й можно сравнить в этом плане с постковидным синдромом. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"2020 год был настолько сокрушительным, что нужно было, условно говоря, выживать. Нужно было бороться и с пандемией, и с новыми обстоятельствами. Было не до собственных эмоций и переживаний. А вот 2021 год очень сопоставим с теми постковидными явлениями, которые переживают люди, болеющие этим вирусом. Год восстановления", — сказала Захарова в интервью "Газете.ру".

Дипломат вместе с тем отметила, что иногда восстановление бывает тяжелее, чем сама болезнь, и в этом плане параллель между годами становится ещё более реалистичной.

Главным итогом 2021 года для МИД России она назвала сохранение и поддержание мира.