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Россиянки Костенюк и Гунина взяли серебро и бронзу на чемпионате по блицу

Соревнования проходили в польской столице, и представительницы России заняли с 2-го по 4-е место.

30 декабря, 19:48
<p>Александра Костенюк. Фото © <a href="https://ruchess.ru/news/all/aleksandra_kostenyuk_i_valentina_gunina_vyigrali_serebro_i_bronzu_zhenskogo_chempionata_mira_po_blits/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация шахмат России</a></p>

Александра Костенюк. Фото © Федерация шахмат России

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей женского чемпионата мира по блицу. По итогам 17 туров она набрала 14 очков.

Второе и третье место заняли россиянки Александра Костенюк (12,5 очка) и Валентина Гунина (12). Четвёртой стала Полина Шувалова (12). Соревнования проходили в столице Польши Варшаве.

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А ранее Лайф рассказывал, что Костенюк стала серебряной призёркой по быстрым шахматам. Это была её первая победа на турнире, где она трижды становилась второй — в 2012, 2014 и 2016 годах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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