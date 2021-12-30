Россиянки Костенюк и Гунина взяли серебро и бронзу на чемпионате по блицу
Соревнования проходили в польской столице, и представительницы России заняли с 2-го по 4-е место.
Александра Костенюк. Фото © Федерация шахмат России
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей женского чемпионата мира по блицу. По итогам 17 туров она набрала 14 очков.
Второе и третье место заняли россиянки Александра Костенюк (12,5 очка) и Валентина Гунина (12). Четвёртой стала Полина Шувалова (12). Соревнования проходили в столице Польши Варшаве.
А ранее Лайф рассказывал, что Костенюк стала серебряной призёркой по быстрым шахматам. Это была её первая победа на турнире, где она трижды становилась второй — в 2012, 2014 и 2016 годах.
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