Россиянки Костенюк и Гунина взяли серебро и бронзу на чемпионате по блицу

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей женского чемпионата мира по блицу. По итогам 17 туров она набрала 14 очков.

Непомнящий и Карлсен второй раз сыграли вничью в матче за титул чемпиона мира по шахматам

А ранее Лайф рассказывал, что Костенюк стала серебряной призёркой по быстрым шахматам. Это была её первая победа на турнире, где она трижды становилась второй — в 2012, 2014 и 2016 годах.