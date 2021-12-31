Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что гражданская война на Украине далека от завершения. Об этом он заявил в беседе РИА "Новости".

"Длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе Минского комплекса мер", — сказал Лавров.

Он отметил, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов. Лавров также обратил внимание, что с 2014 года Вашингтон уже потратил на нужды вооружённых сил Незалежной более 2,5 миллиарда долларов (согласно заявлениям высокопоставленных представителей Пентагона). При этом на следующий год в бюджете США на эти цели заложили ещё порядка 300 миллионов долларов.

Министр также подчеркнул, что государства – члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, где строят свои базы и используют её территорию для проведения учений. И если в этом году было проведено семь таких манёвров, то в следующем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные.

При этом глава МИД заявил, что Москва предпримет все меры, чтобы защитить сотни тысяч проживающих в Донбассе россиян, а также урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путём. Он отметил, что на всевозможные военные провокации Киев получит адекватный ответ.

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путём. Безальтернативной основой для этого остаётся Минский комплекс мер, одобренный резолюцией 2202 СБ ООН", — сказал министр.