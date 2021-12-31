Захарова рассказала, что встретит Новый год дома и отправится на отдых в Тверь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретит Новый год в кругу семьи, а затем отправится на отдых в Тверь. Об этом она рассказала в интервью "Газете.ru". По её признанию, она дорожит семейными традициями праздника и из года в год отмечает его одинаково, а путешествовать любит по России.

"В течение праздников хотим поехать в один из российских регионов на несколько дней с туристическими целями. Приоткрою секрет: возможно, это будет Тверь. Там есть очень много что посмотреть. И сама Тверь, и рядом Торжок. Много исторических мест, хотелось поехать туда давно", — пояснила Захарова.

По её словам, к новогоднему столу она готовит сама вместе с семьёй. Блюда традиционные, и главное среди них — оливье. На горячее будет дичь, так решили на семейном совете, рассказала Захарова. Не обойдётся ужин без пирогов и солений, которые были заготовлены ещё летом. А последние штрихи подготовки к празднику пройдут под фильмы "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" или "Служебный роман".

Подарки близким давно готовы, открыла секрет Захарова. А вот для себя просить она ничего не стала, так как предпочитает сюрпризы. Кроме того, представитель МИД РФ призналась, что несколько лет назад подарила себе кукольный домик, план которого придумала сама и заказала его сборку в мастерской.

"Нередко какие-то вещи мастерю или покупаю именно для этого кукольного домика. Или просто для дома, не кукольного", — резюмировала Захарова.