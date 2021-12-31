Космонавты на МКС смогут встретить Новый год 15 раз
Сначала россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров отметят праздник в полночь по московскому времени, когда станция будет пролетать над Гавайями.
Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили россиян с Новым годом. Кадр из видео © YouTube / Roscosmos Media
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), могут встретить 2022 год 15 раз.
Однако такого большого количества не потребуется. Вначале космонавты планируют отметить праздник в полночь по московскому времени, когда МКС будет пролетать над Гавайями. Затем — через два часа — Новый год наступит в Германии, откуда родом их коллега — астронавт Маттиас Маурер. В этот момент космонавты будут пролетать южнее острова Пасхи. А ещё через час дата в календаре сменится по Гринвичу. Как отмечается, к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС.
А после новогодняя ночь наступит в Вашингтоне. В 08:00 по московскому времени поздравления будут принимать представители НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон.
А ранее космонавты Международной космической станции Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали поздравление с Новым годом. Они рассказали об одном ключевом отличии между праздничным столом у них и у граждан РФ на Земле.
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