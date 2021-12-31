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Космонавты на МКС смогут встретить Новый год 15 раз

Сначала россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров отметят праздник в полночь по московскому времени, когда станция будет пролетать над Гавайями.

31 декабря, 07:06
<p>Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили россиян с Новым годом. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=i3EIiMOZ5o0&ab_channel=RoscosmosMedia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roscosmos Media</a></p>

Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили россиян с Новым годом. Кадр из видео © YouTube / Roscosmos Media

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), могут встретить 2022 год 15 раз.

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Однако такого большого количества не потребуется. Вначале космонавты планируют отметить праздник в полночь по московскому времени, когда МКС будет пролетать над Гавайями. Затем — через два часа — Новый год наступит в Германии, откуда родом их коллега — астронавт Маттиас Маурер. В этот момент космонавты будут пролетать южнее острова Пасхи. А ещё через час дата в календаре сменится по Гринвичу. Как отмечается, к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС.

А после новогодняя ночь наступит в Вашингтоне. В 08:00 по московскому времени поздравления будут принимать представители НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон.

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А ранее космонавты Международной космической станции Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали поздравление с Новым годом. Они рассказали об одном ключевом отличии между праздничным столом у них и у граждан РФ на Земле.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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