Космонавты на МКС смогут встретить Новый год 15 раз

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), могут встретить 2022 год 15 раз.

Однако такого большого количества не потребуется. Вначале космонавты планируют отметить праздник в полночь по московскому времени, когда МКС будет пролетать над Гавайями. Затем — через два часа — Новый год наступит в Германии, откуда родом их коллега — астронавт Маттиас Маурер. В этот момент космонавты будут пролетать южнее острова Пасхи. А ещё через час дата в календаре сменится по Гринвичу. Как отмечается, к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС.

А после новогодняя ночь наступит в Вашингтоне. В 08:00 по московскому времени поздравления будут принимать представители НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон.