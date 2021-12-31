Нагиев поздравил своего внебрачного сына с днём рождения в эфире шоу "Голос"
Актёр отметил, что 13 лет — это уже не мальчишка, и пожелал ему счастья. Кроме того, телеведущий отметил, что мама с папой его очень любят.
Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос". Кадр из видео YouTube ©
Голос / The Voice Russia
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос" на Первом канале поздравил своего внебрачного сына с днём рождения. Как оказалось, это было одно из редких откровений артиста перед публикой.
"Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днём рождения. Я верю, что впереди тебя ждёт большая, красивая и счастливая жизнь. И ещё я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой", — сказал Нагиев.
При этом зрители не сразу поняли, о ком именно говорит актёр. Однако, как пишет издание StarHit, речь шла о внебрачном сыне Нагиева от Наталии Коваленко — Марке. Кроме того, по данным СМИ, у артиста ещё есть дочь от Анны Спектор, а также сын Кирилл от единственной официальной жены Алисы Шер.
А ранее Дмитрий Нагиев впервые высказался о смерти Александра Градского. Телеведущий назвал знаменитого композитора мудрым, непреклонным и бесстрашным наставником.
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