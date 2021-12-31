Нагиев поздравил своего внебрачного сына с днём рождения в эфире шоу "Голос"

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос" на Первом канале поздравил своего внебрачного сына с днём рождения. Как оказалось, это было одно из редких откровений артиста перед публикой.

"Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днём рождения. Я верю, что впереди тебя ждёт большая, красивая и счастливая жизнь. И ещё я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой", — сказал Нагиев.

При этом зрители не сразу поняли, о ком именно говорит актёр. Однако, как пишет издание StarHit, речь шла о внебрачном сыне Нагиева от Наталии Коваленко — Марке. Кроме того, по данным СМИ, у артиста ещё есть дочь от Анны Спектор, а также сын Кирилл от единственной официальной жены Алисы Шер.