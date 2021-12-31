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Нагиев поздравил своего внебрачного сына с днём рождения в эфире шоу "Голос"

Актёр отметил, что 13 лет — это уже не мальчишка, и пожелал ему счастья. Кроме того, телеведущий отметил, что мама с папой его очень любят.

31 декабря, 06:37
<p>Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос". Кадр из видео YouTube © <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCU1iFn3BNC1We_F_3Zc8VWA" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=PYVZmVUIz80&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81/TheVoiceRussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Голос / The Voice Russia</a></strong></p>

Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос". Кадр из видео YouTube ©
Голос / The Voice Russia

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире шоу "Голос" на Первом канале поздравил своего внебрачного сына с днём рождения. Как оказалось, это было одно из редких откровений артиста перед публикой.

"Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днём рождения. Я верю, что впереди тебя ждёт большая, красивая и счастливая жизнь. И ещё я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой", — сказал Нагиев.

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При этом зрители не сразу поняли, о ком именно говорит актёр. Однако, как пишет издание StarHit, речь шла о внебрачном сыне Нагиева от Наталии Коваленко — Марке. Кроме того, по данным СМИ, у артиста ещё есть дочь от Анны Спектор, а также сын Кирилл от единственной официальной жены Алисы Шер.

А ранее Дмитрий Нагиев впервые высказался о смерти Александра Градского. Телеведущий назвал знаменитого композитора мудрым, непреклонным и бесстрашным наставником.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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