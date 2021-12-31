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Россия примет решение о признании правительства талибов солидарно с мировым сообществом

Окончательный вердикт будет зависеть от того, как власти Афганистана выполнят свои обещания.

31 декабря, 06:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ArianaNews_/status/1438429203335110656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ariana News</a></p>

Фото © Twitter / Ariana News

Россия будет постепенно двигаться к исключению движения "Талибан"* из санкционного списка Совбеза ООН и официальному признанию нового Правительства Афганистана солидарно с мировым сообществом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом он подчеркнул, что официальное признание радикального движения зависит от того, как афганское правительство будет выполнять свои обещания, в частности касательно противодействия терроризму.

"Вопрос официального признания талибских властей является пока преждевременным. Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее — когда талибы реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории", сказал министр в интервью ТАСС.

"Талибан" планирует назначить посла Афганистана в Москве

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Ранее МИД Турции заявил, что считает преждевременным признание правительства талибов в Афганистане. Анкара советует сделать кабмин инклюзивным по этническим и политическим вопросам.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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