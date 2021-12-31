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Врач Тяжельников оценил вред от съеденной под бой курантов бумажки с желанием

Он также назвал более опасную для здоровья новогоднюю традицию россиян.

31 декабря, 05:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Съеденная под бой курантов бумажка с заветным желанием не нанесёт вреда здоровью, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Хотя бумага не является съедобным продуктом, всё же в том количестве, о котором идёт речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесёт. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму",посоветовал специалист в беседе с РИА "Новости".

Тяжельников всё же предупредил, что для новогодней традиции лучше брать неокрашенную бумагу и писать желание простым карандашом, так как в состав чернил могут входить вредные красители. Также врач отметил, в Новый год есть более вредный обычай — смотреть за столом телевизор. По словам специалиста, в это время человек перестаёт чувствовать насыщение и потому может съесть больше, чем нужно.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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