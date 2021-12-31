В Биробиджане пожар охватил здание университета

В Еврейской автономной области вспыхнуло здание университета. Видео © LIFE

В Биробиджане пожар охватил один из корпусов Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, что на улице Ленина. По данным Лайфа, площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

Здание уже около года не эксплуатируется, в нём был только сторож. Подоспевшие пожарные уже локализовали возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Горожане сообщают, что в домах неподалёку от университета чувствуется сильный запах дыма. Причину пожара намерена выяснить прокуратура.