Американская блогерша сшила наряд из чая и "заварила" себя в ванне

Креативный наряд создала американская блогерша, художница и дизайнер Джесс Ламворт (Jess Lamworth). Девушка сшила блузку из чайных пакетиков. Затем она примерила новый образ и "заварила" себя в ванне с горячей водой. Ролик она разместила в своём TikTok, и он набрал почти десять миллионов просмотров.

Процесс создания такой чайной, в прямом смысле, блузки девушка запечатлела с момента рождения идеи. На видео она показала, что пьёт чай и мечтает, а в это время у неё в кружке находится пакетик в форме футболки. Вдохновлённая кутюрье садится за машинку. Ламворт назвала готовое изделие Тea-shirt, и в нём же погрузилась в горячую ванну. В воду она также добавила молока и сахара, с чем и "заварилась".