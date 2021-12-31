Американская блогерша сшила наряд из чая и "заварила" себя в ванне
Девушка легла в блузке из пакетиков в горячую воду, добавила туда молока и сахара "по вкусу". Всё это она сняла на видео, ролик завирусился в Сети.
Кадр из видео © TikTok / Jess Lamworth
Креативный наряд создала американская блогерша, художница и дизайнер Джесс Ламворт (Jess Lamworth). Девушка сшила блузку из чайных пакетиков. Затем она примерила новый образ и "заварила" себя в ванне с горячей водой. Ролик она разместила в своём TikTok, и он набрал почти десять миллионов просмотров.
@jamworth
Reply to @benkielesinski how about now? ☕️ #tea #teashirt♬ edamame - bbno$
Процесс создания такой чайной, в прямом смысле, блузки девушка запечатлела с момента рождения идеи. На видео она показала, что пьёт чай и мечтает, а в это время у неё в кружке находится пакетик в форме футболки. Вдохновлённая кутюрье садится за машинку. Ламворт назвала готовое изделие Тea-shirt, и в нём же погрузилась в горячую ванну. В воду она также добавила молока и сахара, с чем и "заварилась".
Как сообщал Лайф ранее, батюшка из TikTok рассказал, кто посоветовал ему снимать видео и за что банит хейтеров. Геннадий признался, что зачастую подписчики обращаются к нему с бытовыми вопросами, например может ли сестра стать крёстной матерью.
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