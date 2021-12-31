НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американская блогерша сшила наряд из чая и "заварила" себя в ванне

Девушка легла в блузке из пакетиков в горячую воду, добавила туда молока и сахара "по вкусу". Всё это она сняла на видео, ролик завирусился в Сети.

31 декабря, 04:16
<p>Кадр из видео © TikTok / <a href="https://www.tiktok.com/@jamworth/video/7044748968068123950?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jess Lamworth</a></p>

Кадр из видео © TikTok / Jess Lamworth

Креативный наряд создала американская блогерша, художница и дизайнер Джесс Ламворт (Jess Lamworth). Девушка сшила блузку из чайных пакетиков. Затем она примерила новый образ и "заварила" себя в ванне с горячей водой. Ролик она разместила в своём TikTok, и он набрал почти десять миллионов просмотров.

@jamworth

Reply to @benkielesinski how about now? ☕️ #tea #teashirt

♬ edamame - bbno$

Процесс создания такой чайной, в прямом смысле, блузки девушка запечатлела с момента рождения идеи. На видео она показала, что пьёт чай и мечтает, а в это время у неё в кружке находится пакетик в форме футболки. Вдохновлённая кутюрье садится за машинку. Ламворт назвала готовое изделие Тea-shirt, и в нём же погрузилась в горячую ванну. В воду она также добавила молока и сахара, с чем и "заварилась".

TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым ресурсом 2021 года

TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым ресурсом 2021 года

Как сообщал Лайф ранее, батюшка из TikTok рассказал, кто посоветовал ему снимать видео и за что банит хейтеров. Геннадий признался, что зачастую подписчики обращаются к нему с бытовыми вопросами, например может ли сестра стать крёстной матерью.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1