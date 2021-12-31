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Северный флот за год около десяти раз успешно испытал "Циркон"

Два раза запуск гиперзвуковых ракет произвёл экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" — "Северодвинск".

31 декабря, 04:05
<p>Испытание "Циркона". © Минобороны РФ</p>

Испытание "Циркона". © Минобороны РФ

Российский Северный флот за 2021 год провёл более 70 испытаний различного нового вооружения, в том числе около десяти раз — гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно провёл комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около десяти пусков", — отметили в ведомстве.

Также два раза запуск "Цирконов" произвёл экипаж головной атомной подводной лодки "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".

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Сообщается, что в испытаниях разного оружия были задействованы силы Беломорской военно-морской базы, дивизии ракетных кораблей, ВВС и ПВО Северного флота. После испытаний в Белом и Баренцевом море в состав ВМФ были приняты атомные подводные лодки "Князь Олег" и "Новосибирск".

Лайф рассказывал, что утром 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Как отметил президент России Владимир Путин, успешный запуск является существенным шагом в повышении обороноспособности страны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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