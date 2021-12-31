Учёный Карпов объяснил исследование феномена зла за 742 тысячи рублей
По словам старшего научного сотрудника, работа представляет собой анализ атеистических аргументов и поднимает вопросы, относящиеся к научному философскому обсуждению.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Исследование "Является ли злом существование ада", проведённое институтом философии Российской академии наук (РАН) за 742 тысячи рублей, относится к "абсолютно научному философскому обсуждению", рассказал старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) Кирилл Карпов.
"Обсуждаемая в прессе научная работа представляет собой анализ атеистических аргументов от зла. Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение", — рассказал РБК Карпов.
Он добавил, что Гаспаров, являющийся поставщиком госзакупки — "очень уважаемый и знающий специалист", сама же статья прошла двойное рецензирование и была опубликована в журнале "Государство, религия, Церковь в России и за рубежом" в номере от 30 декабря. Институт не тратил бюджетных денег на проведение исследования: его финансировал Российский научный фонд. Сумма, по его словам, была выделена не на одну статью, а ещё и на главу в коллективной монографии.
Ранее Лайф писал, что российские учёные потратили 742 тысячи рублей на исследование зла и ада. Тогда сразу утверждалось, что такие траты абсолютно законны.
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