Учёный Карпов объяснил исследование феномена зла за 742 тысячи рублей

"Обсуждаемая в прессе научная работа представляет собой анализ атеистических аргументов от зла. Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение" , — рассказал РБК Карпов.

Он добавил, что Гаспаров, являющийся поставщиком госзакупки — "очень уважаемый и знающий специалист", сама же статья прошла двойное рецензирование и была опубликована в журнале "Государство, религия, Церковь в России и за рубежом" в номере от 30 декабря. Институт не тратил бюджетных денег на проведение исследования: его финансировал Российский научный фонд. Сумма, по его словам, была выделена не на одну статью, а ещё и на главу в коллективной монографии.