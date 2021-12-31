Депутат Рады Волошин: на войну России с Украиной хватит несколько минут

Россия в случае войны с Украиной разгромит её менее чем за десять минут. Такой срок на столкновение двух стран отвёл депутат Верховной рады Олег Волошин.

В эфире телеканала UkrLife он заявил, что этого времени Москве хватит на уничтожение ключевых пунктов управления государством. По его мнению, буквально за считанные минуты Вооружённые силы Украины потеряют те немногие признаки современности, которые у них есть.

"Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война", — предположил Олег Волошин.