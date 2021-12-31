Депутат Рады Волошин: на войну России с Украиной хватит несколько минут
Парламентарий уверен, что в Киеве не до конца понимают суть современной высокотехнологичной войны.
Фото © ВКонтакте / Минобороны России
Россия в случае войны с Украиной разгромит её менее чем за десять минут. Такой срок на столкновение двух стран отвёл депутат Верховной рады Олег Волошин.
В эфире телеканала UkrLife он заявил, что этого времени Москве хватит на уничтожение ключевых пунктов управления государством. По его мнению, буквально за считанные минуты Вооружённые силы Украины потеряют те немногие признаки современности, которые у них есть.
"Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война", — предположил Олег Волошин.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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