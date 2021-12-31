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Вдовец Легкоступовой заявил о своей вине в смерти певицы

Юрий Фирсов рассказал, какую жуткую находку он обнаружил в потайном кармане её сумки.

31 декабря, 02:33

Фото © Instagram / Юрий Фирсов

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой — Юрий Фирсов — заявил, что виновен в смерти актрисы, которая скончалась в результате травмы головы 14 августа 2020 года на 55-м году жизни. 30 декабря ей исполнилось бы 56.

"Я виновен в том, что недоглядел за ней. Какое-то фатальное стечение обстоятельств. Стал верить в судьбу, предопределённость. Каждому из нас, вероятно, отмерен свой срок", — заявил Фирсов в беседе с News.ru.

Он отметил, что после ухода Валентины Легкоступовой обнаружил в её сумке книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью. Фирсов считает, что певица интуитивно чувствовала скорый уход. Она часто заговаривала о смерти. "Как будто знала, что скоро уйдёт", — вспоминает вдовец. Также он отметил, что "Валя приходит" к нему и он из-за этого верит в существование потустороннего мира.

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Ранее Лайф писал, что вдовец Легкоступовой Фирсов раскрыл, сколько миллионов — его доля в наследстве певицы. Яхтсмен заявил, что отдаёт имущество детям и маме покойной супруги, поскольку так "должен поступить нормальный человек и мужчина".

Напомним, летом 2020 года Валентина Легкоступова попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая спровоцировала отёк мозга. Вскоре певица впала в кому, врачи провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. За это время её муж Юрий Фирсов, которого тоже доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, когда упала в ванной. 14 августа — спустя несколько дней комы — она умерла.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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