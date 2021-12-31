Депортированного из России бойца ММА Чоршанбиева сразу задержали в Таджикистане

Боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев, которого депортировали из России, был задержан в аэропорту Душанбе сразу по прилёте из Москвы, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям.

"Чоршанбиев, депортированный из Москвы за грубое нарушение правил пребывания, создание опасности жизни и здоровья граждан, задержан по прилёту из РФ в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана ", — сообщили РИА "Новости" в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана.

Как рассказал собеседник агентства, в отношении задержанного районной прокуратурой Душанбе возбуждено дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана — "Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды", а также "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного стро"я. Кроме того, в отношении Чоршанбиева в мае 2014 года отделом МВД в городе Хорог было возбуждено дело по статье 244 Уголовного кодекса, он обвинялся в краже.