Депортированного из России бойца ММА Чоршанбиева сразу задержали в Таджикистане
Молодой человек регулярно публиковал провокационные посты, занимался разжиганием национальной и региональной розни.
Фото © Instagram / Чоршанбиев
Боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев, которого депортировали из России, был задержан в аэропорту Душанбе сразу по прилёте из Москвы, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям.
"Чоршанбиев, депортированный из Москвы за грубое нарушение правил пребывания, создание опасности жизни и здоровья граждан, задержан по прилёту из РФ в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана ", — сообщили РИА "Новости" в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана.
Как рассказал собеседник агентства, в отношении задержанного районной прокуратурой Душанбе возбуждено дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана — "Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды", а также "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного стро"я. Кроме того, в отношении Чоршанбиева в мае 2014 года отделом МВД в городе Хорог было возбуждено дело по статье 244 Уголовного кодекса, он обвинялся в краже.
"Однако он не сделал необходимых выводов и продолжал совершать правонарушения в Российской Федерации", — сказал собеседник агентства. По его словам, Чоршанбиев регулярно публиковал провокационные посты, занимался разжиганием национальной и региональной розни и подстрекательством к массовым беспорядкам.
Без правил на ринге и дорогах: Чем прославился боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев и за что он задержан в Москве
Лайф рассказывал, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности. 6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении Чоршанбиева их России — он нарушил миграционное законодательство. Выслали его из России 30 декабря.
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