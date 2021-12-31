Шеф-повар Павлов поделился рецептом самого дешёвого оливье

Есть много вариантов приготовления салата оливье, но самый выгодный — приготовленный дома по старому советскому рецепту. Об этом заявил ведущий телеканала "Еда", шеф-повар Владимир Павлов.

"Самый недорогой оливье на данный момент – это наш старый советский рецепт: с колбасой вместо мяса", – сказал Павлов в беседе с радио Sputnik.

Он напомнил, что для такого варианта салата понадобиться картофель, морковь, соленый огурец, лук репчатый. Все эти ингредиенты заправляются майонезом, который лучше сделать самим.

"Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени – вот и весь оливье", – рассказал Владимир Павлов.

Также не плохим вариантом удешевления салата станет его вегетарианская версия, говорит шеф-повар. Он отмечает, что для этого рецепта не стоит заменять мясо соей, поскольку они вовсе не дешёвые.