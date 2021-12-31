Начало новогодних каникул на большей части территории России ожидается морозным. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео", синоптик Александр Шувалов.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что в прибрежных районах Дальнего Востока ожидаются ветер, снегопады и метели. Периоды затишья будут очень кратковременными.

"Идёт один циклон за другим, поэтому порывы ветра на мысах и побережье могут достигать ураганной силы, особенно в новогоднюю ночь и первые два дня января. Сахалин и Курилы тоже ждёт сильный ветер, и это большую часть десятидневки", — сказал Шувалов.

Согласно его прогнозу, в континентальной части региона, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Забайкалье и Амурской области ожидается ясная, сухая, морозная погода, до -40 градусов ночью в отдельных районах и -20 — -25 днем.

Морозы в 15-20 градусов ниже нуля ожидаются и в Юго Западной и Восточной Сибири, а также Уральском регионе. Шувалов предупреждает о переменчивости климата: временами туда будут докатываться волны морозного воздуха с европейской территории России и давать снегопады. Начало новогодних каникул будет морозным, затем 4-5 января станет теплее, а после снова наступят холода.

"Вот эти температурные горки будут характерны и для средней полосы России — новогодняя ночь теплая, затем к 3 января понижение температуры и очень хорошее до 15-17 градусов. 4-5 числа — очередное ослабление морозов и очередной снегопад", — рассказал синоптик.

Шувалов предупреждает, что волна "горок" начнётся в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Смоленске, и за сутки пройдет до Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. 7-8 января опять ожидается понижение температуры до 15 градусов.