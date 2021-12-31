РИА: Минобороны намерено за год запустить три "Ангары"
Предполагается, что две из них будут тяжёлого класса, одна лёгкой. Нагрузкой станут уже реальные спутники, а не макеты.
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Министерство обороны России планирует в следующем году запустить с военного космодрома "Плесецк" три ракеты-носителя "Ангара". Они доставят на орбиту Земли спутники различного назначения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
"На 2022 год запланирован запуск трёх ракет-носителей "Ангара" — двух тяжёлого класса "Ангара-А5" и одной лёгкой "Ангары-1.2", — сказал источник агентства.
По его данным, ракеты будут выводить уже реальные космические аппараты, не макеты, как ранее во время испытаний. Доводить спутники до заданной точки на орбите будет разгонный блок "Бриз-М".
Напомним, 27 декабря в 22:00 мск Космические войска ВКС России провели третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. В Минобороны подчеркнули, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе "Персея" и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени. Изначально пуск должен был состояться 24 декабря, но тогда его перенесли за полторы минуты до старта.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от лёгкого до тяжёлого класса. Она использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжёлой "Ангары" прошли 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.
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