РИА: Минобороны намерено за год запустить три "Ангары"

Министерство обороны России планирует в следующем году запустить с военного космодрома "Плесецк" три ракеты-носителя "Ангара". Они доставят на орбиту Земли спутники различного назначения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"На 2022 год запланирован запуск трёх ракет-носителей "Ангара" — двух тяжёлого класса "Ангара-А5" и одной лёгкой "Ангары-1.2", — сказал источник агентства.

По его данным, ракеты будут выводить уже реальные космические аппараты, не макеты, как ранее во время испытаний. Доводить спутники до заданной точки на орбите будет разгонный блок "Бриз-М".