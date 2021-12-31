Российские космонавты Международной космической станции Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали поздравление с Новым годом. Соответствующее видео опубликовано на You-Tube канале Роскосмоса.

"Друзья, в оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали тёплые слова поздравлений тем, кто их ждёт", - сказал Шкаплеров.

В свою очередь Дубров пожелал всем в 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений.

"Будьте дружны и счастливы", - отметил он.

Космонавты отметили, что они, в отличие от множества россиян, встретят Новый год без шампанского — на станции "сухой закон".