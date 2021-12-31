"На станции сухой закон": Космонавты с орбиты поздравили россиян с Новым годом
Антон Шкаплеров и Пётр Дубров рассказали об одном ключевом отличии между праздничным столом у них и у граждан РФ на Земле.
Кадр из видео. © You-Tube / Roscosmos Media
Российские космонавты Международной космической станции Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали поздравление с Новым годом. Соответствующее видео опубликовано на You-Tube канале Роскосмоса.
"Друзья, в оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали тёплые слова поздравлений тем, кто их ждёт", - сказал Шкаплеров.
В свою очередь Дубров пожелал всем в 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений.
"Будьте дружны и счастливы", - отметил он.
Космонавты отметили, что они, в отличие от множества россиян, встретят Новый год без шампанского — на станции "сухой закон".
А ранее Лайф рассказывал, что новогодние выходные у российских космонавтов на МКС продлятся два дня. С 3 января Антон Шкаплеров и Пётр Дубров начнут подготовку к выходу в открытый космос.
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