Гинцбург предостерёг россиян от вызова Деда Мороза на дом

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не вызывать в этот Новый год Деда Мороза на дом. Лучше родителям самим нарядиться в сказочного персонажа и, таким образом, безопасно поздравить ребёнка. Это также может устроить настоящий праздники взрослым, и не испортить его малышам. Дети сегодня очень подвержены заражению коронавирусом, поэтому не стоит и водить их на ёлки, также заявил он.

"Некоторые дети бессимптомно переболели, поэтому если родители уверены, что у его ребёнка хорошие защитные титры, значит, ребёнок защищён. Если родители не располагают информацией, что ребёнок переболел или имеет высокий уровень антител, то лучше вообще ребёнка не водить", — посоветовал Гинцбург в интервью ТАСС.

Гинцбург уточнил, что если родители решили всё-таки разрешить ребёнку посещение массовых мероприятий, то обязательно снабдить его средствами индивидуальной защиты. Директор Центра им. Гамалеи озвучил мнение, что маски и респираторы при этом просто необходимы.