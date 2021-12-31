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"Про нервную Варшаву забудут": Пушков предупредил Польшу о "коварном" исходе при вхождении Украины в НАТО

По мнению сенатора, Киев с лёгкостью может отодвинуть "опору Запада" в Восточной Европе "на задворки истории".

31 декабря, 00:08
<p>© Telegram /<a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Алексей Пушков</a></p>

© Telegram / Алексей Пушков

Польша запросто может потерять статус "опоры Запада" в Восточной Европе, если Украина вступит в Cевероатлантический альянс, предупредил российский сенатор Алексей Пушков.

"Польша ещё не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО, — ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, именно Украина "со всей присущей ей наглостью и остервенелостью" займёт место Польши, а та, в свою очередь, утеряет вожделенный статус и окажется "на задворках западной политики".

"В Варшаве должны об этом помнить. А то не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут. Вполне реальный сценарий", — заключил Пушков.

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Ранее Лайф рассказывал, что Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО. По его словам, альянс остаётся верным своему слову, данному в 2008 году, и по-прежнему открыт для Киева и Тбилиси.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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