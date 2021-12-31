Польша запросто может потерять статус "опоры Запада" в Восточной Европе, если Украина вступит в Cевероатлантический альянс, предупредил российский сенатор Алексей Пушков.

"Польша ещё не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО, — ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, именно Украина "со всей присущей ей наглостью и остервенелостью" займёт место Польши, а та, в свою очередь, утеряет вожделенный статус и окажется "на задворках западной политики".

"В Варшаве должны об этом помнить. А то не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут. Вполне реальный сценарий", — заключил Пушков.