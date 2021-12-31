Новый канцлер Германии Шольц в первом новогоднем обращении упомянул Украину

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём первом новогоднем обращении затронул украинский вопрос. Он отметил, что ситуация вокруг этой страны создаёт новые вызовы для Европейского союза.

"Для безопасности в Европе, в довершение всего, незаменимо трансатлантическое сотрудничество. Что касается Украины, мы сталкиваемся здесь на данный момент с новыми вызовами. Нерушимость границ — большое благо, она не подлежит обсуждению", — считает Шольц.

Он также подчеркнул, что цель Германии — это суверенная и сильная Европа. Шольц обратил внимание на тот факт, что с 1 января к ФРГ переходит председательство в "Группе семи".