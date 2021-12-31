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Новый канцлер Германии Шольц в первом новогоднем обращении упомянул Украину

Немецкий канцлер заявил немцам, что нерушимость границ — большое благо, она не подлежит обсуждению.

30 декабря, 23:58
<p>Олаф Шольц. Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/2021-08-21_Olaf_Scholz_0433.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Олаф Шольц. Фото © Wikipedia

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём первом новогоднем обращении затронул украинский вопрос. Он отметил, что ситуация вокруг этой страны создаёт новые вызовы для Европейского союза.

"Для безопасности в Европе, в довершение всего, незаменимо трансатлантическое сотрудничество. Что касается Украины, мы сталкиваемся здесь на данный момент с новыми вызовами. Нерушимость границ — большое благо, она не подлежит обсуждению", — считает Шольц.

Он также подчеркнул, что цель Германии — это суверенная и сильная Европа. Шольц обратил внимание на тот факт, что с 1 января к ФРГ переходит председательство в "Группе семи".

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Ранее Лайф сообщал, что Берлин готов к любым переговорам с РФ для деэскалации ситуации вокруг Украины. Канцлер Олаф Шольц подчёркивал готовность Германии прояснить в "нормандском формате" возникающие вопросы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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