Десятый сезон шоу "Голос" выиграл Александр Волкодав из команды Пелагеи

Вокалист Александр Волкодав из команды Пелагеи стал победителем 10-го сезона вокального шоу "Голос". Финал проекта транслировался вечером в четверг в прямом эфире Первого канала.

Волкодав встретился в финале с Алишером Каримовым из команды Александра Градского, который в итоге стал серебряным призёром сезона. Победитель получил 53,3% голосов телезрителей. Александр стал обладателем сертификата на запись собственной песни.

"Сегодня я всех поздравляю с наступающим Новым годом, с наступающим новым "Голосом" в следующем году и, конечно же, я поздравляю нашего нового победителя. Саша Волкодав, эта твоя награда заслуженна", — сказал главный продюсер развлекательных и музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта, отметив, что юбилейный десятый проект был не только ярким, но и трагическим: не стало наставника Александра Градского.