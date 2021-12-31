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Десятый сезон шоу "Голос" выиграл Александр Волкодав из команды Пелагеи

За этого вокалиста проголосовало свыше 50% телезрителей популярного российского телепроекта.

30 декабря, 23:41
<p>Александр Волкодав. Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/voice1tv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">voice1tv</a></u></p>

Александр Волкодав. Фото © Instagram / voice1tv

Вокалист Александр Волкодав из команды Пелагеи стал победителем 10-го сезона вокального шоу "Голос". Финал проекта транслировался вечером в четверг в прямом эфире Первого канала.

Волкодав встретился в финале с Алишером Каримовым из команды Александра Градского, который в итоге стал серебряным призёром сезона. Победитель получил 53,3% голосов телезрителей. Александр стал обладателем сертификата на запись собственной песни.

"Сегодня я всех поздравляю с наступающим Новым годом, с наступающим новым "Голосом" в следующем году и, конечно же, я поздравляю нашего нового победителя. Саша Волкодав, эта твоя награда заслуженна", сказал главный продюсер развлекательных и музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта, отметив, что юбилейный десятый проект был не только ярким, но и трагическим: не стало наставника Александра Градского.

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Напомним, 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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