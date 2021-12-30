Звезда "Тора" Крис Хемсворт разделся и искупался в снегу
38-летний артист вместе с другом принял снежные ванны в одних трусах. И при этом дал "прогноз на тренды" ледяных спа-процедур.
Фото © Instagram / Крис Хемсворт
38-летняя звезда "Тора" Крис Хемсворт вместе с другом разделся до трусов и принял снежную ванну на склоне возле сауны.
"Ледяные ванны устарели. В 2022 году все принимают снежные ванны", — написал Хемсворт в своём инстаграме.
На самом деле Хемсворт сейчас снимается в фильме стримингового сервиса Netflix "Тайлер Рейк 2" в Австрии. Там его сопровождают жена Эльса Патаки и трое детей: Индия, Саша и Тристан, братья Люк и Лиам.
Ранее Лайф писал, что эксперты выяснили, в какие месяцы рождаются самые сексуальные люди планеты. Среди них есть и Крис Хемсворт.
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