Звезда "Тора" Крис Хемсворт разделся и искупался в снегу

38-летняя звезда "Тора" Крис Хемсворт вместе с другом разделся до трусов и принял снежную ванну на склоне возле сауны.

"Ледяные ванны устарели. В 2022 году все принимают снежные ванны", — написал Хемсворт в своём инстаграме.

На самом деле Хемсворт сейчас снимается в фильме стримингового сервиса Netflix "Тайлер Рейк 2" в Австрии. Там его сопровождают жена Эльса Патаки и трое детей: Индия, Саша и Тристан, братья Люк и Лиам.