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Звезда "Тора" Крис Хемсворт разделся и искупался в снегу

38-летний артист вместе с другом принял снежные ванны в одних трусах. И при этом дал "прогноз на тренды" ледяных спа-процедур.

30 декабря, 20:04

Фото © Instagram / Крис Хемсворт

38-летняя звезда "Тора" Крис Хемсворт вместе с другом разделся до трусов и принял снежную ванну на склоне возле сауны.

"Ледяные ванны устарели. В 2022 году все принимают снежные ванны", написал Хемсворт в своём инстаграме.

На самом деле Хемсворт сейчас снимается в фильме стримингового сервиса Netflix "Тайлер Рейк 2" в Австрии. Там его сопровождают жена Эльса Патаки и трое детей: Индия, Саша и Тристан, братья Люк и Лиам.

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Ранее Лайф писал, что эксперты выяснили, в какие месяцы рождаются самые сексуальные люди планеты. Среди них есть и Крис Хемсворт.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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