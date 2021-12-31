Что лучше посмотреть в новогоднюю ночь, когда уже всё надоело

Первый канал

Фото © Instagram / 1tv

"Новогодняя ночь. 30 лет спустя" в 20:15 Передача особенно понравится тем, чья молодость прошла в 90-х. Хиты тридцатилетней давности в исполнении тех самых звёзд — идеальное решение, чтобы вызвать тёплые воспоминания. Пресняков, Варум, "Руки вверх", даже "Жуки" и многие другие — вы точно услышите знакомые голоса.

"Россия-1"

Фото © Instagram / tvrussia

"Новогодний парад звёзд" в 23:05 и "Голубой огонёк" ровно в час после полуночи Впрочем, отправляться на 30 лет назад вовсе не обязательно, чтобы прочувствовать ностальгию по полной. Включайте "Россию-1" — флешбэки из детства гарантированы, когда бы оно у вас ни было. На экранах всё те же артисты, что и десятилетия назад. "Парад звёзд" отметится обсуждением острых тем, среди которых международная политика и QR-коды, а "Голубой огонёк" отмечает юбилей. Ровно 60 лет назад он вышел на телеэкраны впервые.

НТВ

Фото © Instagram / maskantv

"Новогодняя маска" в 20:22 "Маска" — один из самых успешных проектов НТВ за последнее время, поэтому провожать уходящий год решили тематическим эпизодом теперь уже легендарного шоу. Специально для этого выпуска создатели сшили 10 совершенно новых костюмов. Но кто в них скрывается, узнаем только в новогоднюю ночь.

ТНТ

Кадр из видео © YouTube / Comedy Club

"Камеди против всех" в 23:00 Телеканал ТНТ решил продолжить традицию: 31-го в эфир снова выйдет музыкальный выпуск. На этот раз ведущими будут Павел Воля и певица Зиверт. Двум командам предстоит пройти музыкальную полосу препятствий: пение на тигре, 25-килограммовый микрофон — и это далеко не всё. Среди участников — блогерши Ида Галич и Регина Тодоренко, певицы Ольга Бузова и Лена Темникова, любимец молодёжи и тиктокер Даня Милохин, а также ещё с десяток звёзд ТНТ.

СТС

Фото © Instagram / ural_pelmeny