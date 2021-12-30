Глушко шокировал поклонников, сообщив о рождении девочки

Муж известной российской певицы Наташи Королёвой, стриптизёр Сергей Глушко, известный как Тарзан, опубликовал пост, которым шокировал своих поклонников. Он разместил у себя на странице в Сети портрет темнокожего ребёнка с "сенсационным" комментарием к нему.

Ясность внесли хештеги, гласящие "Тарзан", "портрет", "живопись". Похоже, речь идёт о давнем увлечении артиста — он обучался в художественной школе и рисовал с детства, но позже увлёкся танцами. К рисованию стриптизёр вернулся в период пандемии. До этого свои работы он выставлял в соцсетях, а в 2022 году запланировал персональную выставку. А на "рождение девочки", возможно, его подвигла поездка в Африку, где он побывал год назад. Хотя... пусть и восхищённые, но зоркие подписчики поправляют автора портрета. "Это мальчик", — пишут они.