Глушко шокировал поклонников, сообщив о рождении девочки
Артист выставил в соцсетях на публичное обозрение портрет малыша с сенсационной подписью.
Фото © Instagram / Сергей Глушко
Муж известной российской певицы Наташи Королёвой, стриптизёр Сергей Глушко, известный как Тарзан, опубликовал пост, которым шокировал своих поклонников. Он разместил у себя на странице в Сети портрет темнокожего ребёнка с "сенсационным" комментарием к нему.
"Ой! У меня тут ещё девочка родилась", — написал Глушко у себя на странице в "Инстаграме".
Ясность внесли хештеги, гласящие "Тарзан", "портрет", "живопись". Похоже, речь идёт о давнем увлечении артиста — он обучался в художественной школе и рисовал с детства, но позже увлёкся танцами. К рисованию стриптизёр вернулся в период пандемии. До этого свои работы он выставлял в соцсетях, а в 2022 году запланировал персональную выставку. А на "рождение девочки", возможно, его подвигла поездка в Африку, где он побывал год назад. Хотя... пусть и восхищённые, но зоркие подписчики поправляют автора портрета. "Это мальчик", — пишут они.
Ранее Лайф писал, что бывшая любовница Тарзана посвятила ему стихотворение: "Затянулось, зажило — улети, как НЛО". В комментариях девушке посоветовали сменить тему и перестать думать о Глушко.
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