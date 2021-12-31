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Популярные имена, которые обрекают их владельцев на страдания

Родители часто называют детей распространёнными именами, не зная, какую судьбу они тем самым готовят младенцу.

30 декабря, 21:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Многие верят, что в имени человека заключено гораздо больше, чем кажется. А астрологи считают, что так можно предсказать дальнейшую жизнь человека. Они выделили самые несчастливые имена, обладателям которых статистически приходится тяжелее всех.

Веры и Александры

Такие девочки приобретают очень сильный и волевой характер, и он помогает им справиться со всеми трудностями, которые им преподносит жизнь. И конкретно из-за имени проблемы на них валятся как из рога изобилия. Верам и Александрам придётся перебороть себя, чтобы добиться успеха. И он придёт, но ни сил, ни желания ему радоваться уже не останется.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Надежды и Людмилы

Девочки с таким именем часто отличаются доброй и светлой натурой, из-за чего им приходится тяжело по жизни. Нади стараются оправдать чужие ожидания и не расстроить лишний раз, а Люды испытывают трагедии, связанные с близкими людьми. Обладательницы этих имён всю жизнь живут ради других и в итоге часто остаются в одиночестве.

Анатолий и Вадим

Мужчин с таким именем зачастую ждёт действительно печальная судьба, а всё из-за их неуёмного характера. С самого детства успокоить носителей этих имён просто невозможно, и они постоянно влипают в неприятности, которые с возрастом только усложняются. Анатолии и Вадимы нередко получают травмы, рано умирают или же оказываются в колонии. Их положение осложняется склонностью к зависимостям — алкоголю, табаку, наркотикам или играм.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Роман

Романами часто движет желание найти идеальную жизнь — высокооплачиваемую работу, любящую девушку, крепкую семью. Но даже отыскав то, что нужно, человек не осознаёт, что квест пройден, и поэтому бросает всё и движется дальше. Носителей этого имени часто мучает неудовлетворённость и одиночество, ведь окружающие понимают, что на Романов положиться нельзя, и предпочитают с ними не связываться.

Как имя человека способно разрушить его судьбу

Как имя человека способно разрушить его судьбу

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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