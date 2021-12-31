Популярные имена, которые обрекают их владельцев на страдания

Многие верят, что в имени человека заключено гораздо больше, чем кажется. А астрологи считают, что так можно предсказать дальнейшую жизнь человека. Они выделили самые несчастливые имена, обладателям которых статистически приходится тяжелее всех.

Веры и Александры

Такие девочки приобретают очень сильный и волевой характер, и он помогает им справиться со всеми трудностями, которые им преподносит жизнь. И конкретно из-за имени проблемы на них валятся как из рога изобилия. Верам и Александрам придётся перебороть себя, чтобы добиться успеха. И он придёт, но ни сил, ни желания ему радоваться уже не останется.

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Надежды и Людмилы

Девочки с таким именем часто отличаются доброй и светлой натурой, из-за чего им приходится тяжело по жизни. Нади стараются оправдать чужие ожидания и не расстроить лишний раз, а Люды испытывают трагедии, связанные с близкими людьми. Обладательницы этих имён всю жизнь живут ради других и в итоге часто остаются в одиночестве.

Анатолий и Вадим

Мужчин с таким именем зачастую ждёт действительно печальная судьба, а всё из-за их неуёмного характера. С самого детства успокоить носителей этих имён просто невозможно, и они постоянно влипают в неприятности, которые с возрастом только усложняются. Анатолии и Вадимы нередко получают травмы, рано умирают или же оказываются в колонии. Их положение осложняется склонностью к зависимостям — алкоголю, табаку, наркотикам или играм.

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Роман