Кремль рассказал об итогах телефонного разговора Путина с Байденом
Отмечается, что они носили откровенный и деловой характер, были полезными для обеих сторон.
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Главной темой телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом были вопросы реализации "договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Там отметили, что Путин "дал подробные пояснения" насчёт позиции Москвы по сотрудничеству с США и НАТО в сфере безопасности. Россия считает, что результатом "должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ". Эти темы будут подниматься в начале января на встречах в формате Россия — США, Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ.
"В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения", — добавили в Кремле.
Байден напомнил о варианте принятия "масштабных" санкций против России, а Путин в ответ на это заявил, что "это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
В итоге президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Как отмечается, "в целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам".
Лайф сообщал, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из его пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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