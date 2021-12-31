Кремль рассказал об итогах телефонного разговора Путина с Байденом

Главной темой телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом были вопросы реализации "договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что Путин "дал подробные пояснения" насчёт позиции Москвы по сотрудничеству с США и НАТО в сфере безопасности. Россия считает, что результатом "должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ". Эти темы будут подниматься в начале января на встречах в формате Россия — США, Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ.

"В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения", — добавили в Кремле.

Байден напомнил о варианте принятия "масштабных" санкций против России, а Путин в ответ на это заявил, что "это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".