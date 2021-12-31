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Кремль рассказал об итогах телефонного разговора Путина с Байденом

Отмечается, что они носили откровенный и деловой характер, были полезными для обеих сторон.

30 декабря, 23:50

© Pixabay

Главной темой телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом были вопросы реализации "договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что Путин "дал подробные пояснения" насчёт позиции Москвы по сотрудничеству с США и НАТО в сфере безопасности. Россия считает, что результатом "должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ". Эти темы будут подниматься в начале января на встречах в формате Россия — США, Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ.

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"В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения", — добавили в Кремле.

Байден напомнил о варианте принятия "масштабных" санкций против России, а Путин в ответ на это заявил, что "это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".

В итоге президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Как отмечается, "в целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам".

Лайф сообщал, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из его пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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