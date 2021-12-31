Обозреватель National Interest Флэнниган заявил, что "Армата" изменила "правила игры"

С появлением Т-14 "Армата" стало очевидным, что у Британии и США нет техники соответствующего уровня, заявил автор The National Interest Уилл Флэнниган. По его словам, американские "Абрамсы" и британские "Челленджеры 2", которые стоят сейчас на вооружении западных стран, глубоко устарели. Аналитик указывает на то, что эти бронемашины нигде, кроме войны в Ираке, не применялись в боевых условиях.

"С появлением в 2015 году Т-14 вполне можно утверждать, что военные стратеги НАТО — наряду с представителями британского и американского руководства — задним числом проигнорировали то, что бронетанковые войска по-прежнему важны", — утверждает Флэнниган в The National Interest.

Автор статьи пишет, что появление "Арматы" заставило Британию заняться модернизацией "Челленджеров", а США — продолжить программу улучшения "Абрамсов". Флэнниган заявляет, что Т-14 — первый со времён холодной войны случай создания принципиально нового танка с существенным изменением конструкции. Оценка соответствия единым критериям конструкции бронетанковой техники свидетельствует о "компетентности российских военных и их понимании конструкционных особенностей танка", пишет обозреватель.