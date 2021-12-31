Путин и Байден провели вторую за месяц беседу: о чём они говорили

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели переговоры — уже вторые за декабрь. Первые состоялись 7-го числа, они проходили в режиме видеоконференции. Сегодняшние же были в формате телефонного разговора, они продолжались около 50 минут: начались примерно в 23:35 мск 30 декабря и завершились в 00:25 мск 31 декабря.

Как и ожидалось, основной темой беседы стал вопрос международной безопасности в свете ситуации вокруг Украины. Запад продолжает настаивать, будто Россия может готовить вторжение в соседнюю страну. Как рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, Джо Байден пригрозил новыми мощными санкциями против Москвы. Путин же сказал, что это будет ошибка, которую наши потомки оценят как огромную.

Вместе с этим Байден пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине, а Владимир Путин со своей стороны подчеркнул, что это один из ключевых моментов, Москва упоминала об этом.

Джо Байден подчёркивал недопустимость начала ядерной войны. Этот тезис американский лидер упоминал неоднократно. Он отмечал, что у США и России самые крупные ядерные потенциалы в мире.

Белый дом назвал разговор Путина и Байдена содержательным и серьёзным. Отмечено, что лидеры двух государств очертили свои позиции, чем "задали тон" предстоящим переговорам делегаций двух стран. В Кремле также эти переговоры оценили как откровенные и конструктивные. Ушаков рассказал, что Байден к этой беседе хорошо подготовился, его ремарки были "весьма содержательными".