Ушаков: Байден пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине
Владимир Путин со своей стороны подчеркнул, что это один из ключевых моментов, Москва упоминала об этом.
Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Президент США Джо Байден во время состоявшегося сегодня телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным заверил его, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", — сообщил Ушаков.
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Путин, в свою очередь, заметил, что для России это один из ключевых моментов, и эта тема включена в предложения, переданные ранее Москвой США.
Лайф рассказывал, что переговоры двух лидеров начались, по данным Белого дома, в 23:35 мск 30 декабря, завершились в 00:25 мск 31 декабря 2021 года, то есть продолжались около 50 минут. Белый дом показывал, откуда Байден говорил: он сидел за рабочим столом в своём доме в городе Уилмингтон, что в штате Делавэр. В эти дни он там проводит выходные.
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