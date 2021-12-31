Ушаков: Байден пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине

Президент США Джо Байден во время состоявшегося сегодня телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным заверил его, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", — сообщил Ушаков.

Путин, в свою очередь, заметил, что для России это один из ключевых моментов, и эта тема включена в предложения, переданные ранее Москвой США.