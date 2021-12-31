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Ушаков: Байден пообещал не размещать наступательные вооружения на Украине

Владимир Путин со своей стороны подчеркнул, что это один из ключевых моментов, Москва упоминала об этом.

30 декабря, 22:39
<p>Фото: © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/40131149271/in/album-72157693141142935/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото: © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Президент США Джо Байден во время состоявшегося сегодня телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным заверил его, что Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения", — сообщил Ушаков.

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Путин, в свою очередь, заметил, что для России это один из ключевых моментов, и эта тема включена в предложения, переданные ранее Москвой США.

Лайф рассказывал, что переговоры двух лидеров начались, по данным Белого дома, в 23:35 мск 30 декабря, завершились в 00:25 мск 31 декабря 2021 года, то есть продолжались около 50 минут. Белый дом показывал, откуда Байден говорил: он сидел за рабочим столом в своём доме в городе Уилмингтон, что в штате Делавэр. В эти дни он там проводит выходные.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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