Начались телефонные переговоры Путина и Байдена

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден начали переговоры по телефону, сообщили журналистам в Белом доме. Разговор стартовал в 23:35 по московскому времени, то есть почти как и планировалось. Ранее сообщалось, что начало было намечено на 23:30.

"Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени Восточного побережья США", — сказал журналистам представитель американской администрации.

Сколько будут продолжаться переговоры, неизвестно. Они будут проходить без участия прессы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Владимир Путин и Джо Байден в предстоящей телефонной беседе продолжат обсуждать вопросы, затронутые в ходе предыдущих переговоров.

Он уточнял, что инициатива о проведении разговора исходила от Путина. Песков также подчеркнул, что переговоры президентов не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января.