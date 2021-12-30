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Начались телефонные переговоры Путина и Байдена

Сколько они продлятся, неизвестно. Разговор лидеров двух государств будет закрытым для прессы.

30 декабря, 20:45
<p>Владимир Путин © Пресс-служба Кремля</p>

Владимир Путин © Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден начали переговоры по телефону, сообщили журналистам в Белом доме. Разговор стартовал в 23:35 по московскому времени, то есть почти как и планировалось. Ранее сообщалось, что начало было намечено на 23:30.

"Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени Восточного побережья США", — сказал журналистам представитель американской администрации.

Почему Путин предложил провести телефонный разговор накануне встречи с Байденом

Почему Путин предложил провести телефонный разговор накануне встречи с Байденом

Сколько будут продолжаться переговоры, неизвестно. Они будут проходить без участия прессы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Владимир Путин и Джо Байден в предстоящей телефонной беседе продолжат обсуждать вопросы, затронутые в ходе предыдущих переговоров.

Он уточнял, что инициатива о проведении разговора исходила от Путина. Песков также подчеркнул, что переговоры президентов не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января.

Как сообщал Лайф, газета Washington Post утверждала, будто Байден пригрозит Путину новыми экономическими санкциями. При этом он якобы намерен показать готовность к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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