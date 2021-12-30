Почему Путин предложил провести телефонный разговор накануне встречи с Байденом Политолог Александр Роджерс — о возможных темах переговоров российского и американского президентов и таинственной причине, побудившей их это сделать. 30 декабря, 18:19 Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Сегодня состоится очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

Официально считается, что в ходе беседы президенты планируют обсудить повестку намеченных на 10 января российско-американских переговоров, а также предстоящее 12 января заседание Совета Россия – НАТО и многостороннюю встречу на площадке ОБСЕ 13-го числа.

Но такие вещи обычно обсуждают профильные комитеты Министерства иностранных дел и прочие ответственные чиновники. Участие первых лиц на этом уровне подготовки необязательно. И, разумеется, все остальные тоже прекрасно знают, что подобные вещи на таком уровне не обсуждают. Поэтому это породит ещё больше вопросов — что же обсуждают два лидера накануне наступления Нового года (а среди некоторых сателлитов США и вовсе может усилиться паранойя насчёт того, что их сливают).

Так о чём же на самом деле могут разговаривать Путин и Байден? Ещё и учитывая тот факт, что на этот раз инициатива звонка принадлежит Путину (по крайней мере, так пишут американцы).

Коллега Станислав Бышок считает, что приоритетом России является безопасность. И сам Путин, и российское дипломатическое ведомство это неоднократно подчёркивали. Поэтому разговор, безусловно, будет сосредоточен прежде всего на этом направлении. Однако предметные переговоры запланированы через две недели. Зачем ещё один звонок?

Коллега Андрей Школьников полагает, что мы чего-то не знаем. В открытом доступе есть не вся информация о происходящем, есть некий неизвестный нам фактор, который даёт Путину дополнительную возможность говорить с позиции силы, а американцев, наоборот, вынуждает идти на серьёзные уступки.

С другой стороны, срочность звонка может быть продиктована и вполне предсказуемыми вещами. Например, могла поступить информация о планируемой Киевом попытке новогоднего обострения в Донбассе. Ведь на Украине дела уже совсем плохи: запасов угля и газа недостаточно для прохождения отопительного сезона, а из-за высоких цен на газ под угрозой остановки уже не только молочные и кондитерские производства, но и хлебозаводы. Это может грозить натуральным голодом. Поэтому для отвлечения внимания и перекладывания ответственности киевский режим вполне может решиться на какую-то провокацию даже без разрешения своих американских хозяев.

Так что Путин может звонить Байдену, чтобы тот более жёстко контролировал своих марионеток и не допустил подобной провокации. В качестве дополнительной аргументации выступают несколько успешных испытаний различных ракет, прошедшие за последнюю неделю, а также новость о прохождении всех испытаний новейшей системой ПВО С-550, способной сбивать даже гиперзвуковые цели.

Или же, действительно, существует некий неизвестный нам фактор, который вынуждает обоих лидеров экстренно ускорить переговоры о разделе сфер влияния и гарантиях безопасности. О том, что это может быть, нам остаётся только гадать. А это занятие непродуктивное.

Авторы Александр Роджерс