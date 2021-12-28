Итоги саммита в Санкт-Петербурге: Что лидеры стран СНГ обсуждали на закрытой части мероприятия и о чём договорились Политолог Александр Роджерс — о том, почему саммит прошёл сейчас и какие главные вопросы могли обсудить лидеры республик на встрече с Владимиром Путиным. 28 декабря, 18:07 Фото © kremlin.ru

В Санкт-Петербурге начался неформальный саммит Содружества Независимых Государств. Инициатором этой встречи стал президент Российской Федерации Владимир Путин. В мероприятии приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, с которым Путин встречался отдельно.

Предварительно, ожидается, что на саммите подведут итоги года председательствования в этой организации лидера Белоруссии Александра Лукашенко, отметят 30-летие образования СНГ, а также "обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации". Это официальная версия.

На открытой части саммита выступила главный санитарный врач РФ Анна Попова с докладом о пандемии и предпринимаемых мерах для её преодоления. Из её доклада следует, что новый штамм "омикрон" обладает меньшей летальностью, легче переносится, и существующая вакцина "Спутник V" эффективно ему противостоит — и это хорошие новости. Но нас больше интересует, что же будет происходить неофициально и на закрытой для прессы части обсуждения. Явно ведь, что собирались не для того, чтобы послушать Попову (при всём уважении к Анне Юрьевне).

Эта встреча происходит в непростой международной ситуации. Совсем недавно российский МИД опубликовал проект соглашения о нерасширении НАТО, который многие политологи уже назвали ультиматумом. США, согласно этому проекту, должны ограничить активность НАТО возле российских границ, вывести свои войска из ряда ближних к нам стран, а также убрать оттуда большинство наступательных и ударных вооружений (с полным списком требований можно ознакомиться, он есть в свободном доступе). Причём, несмотря на некоторые заявления функционеров НАТО, которые боятся урезания финансирования, а то и вовсе остаться не у дел, официального отказа от данного предложения со стороны Вашингтона до сих пор не последовало.

Плюс к этому в западных СМИ активнейшим образом нагнетается истерия о якобы планах России на кого-то напасть — то ли на Украину, то ли на Прибалтику, то ли на Катманду (а почему бы, собственно, и нет, там хотя бы природа красивая, в отличие от Клайпеды). Соответствующие публикации с прогнозами грядущего российского вторжения куда-нибудь публикуются практически ежедневно и с упорством, достойным лучшего применения. При этом на Украине проводят учения с использованием "Джавелинов" (как будто это им поможет в случае реальной войны), а истерия киевского режима дошла до такой плотности, что там объявили о постановке на военный учёт всего женского населения, включая беременных. Хотя, возможно, это просто партия несвежих наркотиков в офисе президента Незалежной — американцы ушли из Афганистана и поставки прекратились.

В общем, градус противостояния достаточно высок, и вполне возможно, что Владимир Путин поставит глав стран Содружества перед выбором: или совместная оборона, или нас сожрут и поглотят поодиночке. Необязательно в таких выражениях и так категорично, но нечто подобное вполне может прозвучать. Время для игр, манёвров и перетягивания одеяла на себя заканчивается. Что примечательно: новую главу Молдавии Майю Санду, известную своей русофобией и зависимостью от Запада, на данное мероприятие не позвали. Что также весьма красноречиво.

Напомню, перед недавней встречей с президентом США Джо Байденом Владимир Путин плотно общался с главами Индии и Китая — Нарендрой Моди и Си Цзиньпином. И на переговорах с Байденом, очевидно, опирался на принципиальное согласие о поддержке с их стороны по ключевым вопросам. Так и здесь, Путин хочет знать, кто из лидеров республик бывшего СССР готов поддержать Россию, а кто попытается отсидеться в стороне. И не на уровне предположений, а открыто и однозначно.

Поэтому с высокой вероятностью неформальный саммит — нечто большее, чем подведение итогов года, подготовка к заключению неких новых стратегических договорённостей, которые будут иметь долгосрочные последствия. Недаром же все западные аналитики наперебой считают, что Путин хочет воссоздать СССР. Но только с теми, кто действительно пожелает в него войти.

Авторы Александр Роджерс