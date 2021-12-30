Настоящим безумием назвали пассажиры происходящее в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Люди измотаны ожиданием рейса, откладываемого практически на сутки. Причины такой долгой задержки людям называют разные, сами представители компании-перевозчика не идут на контакт, сообщают пассажиры. Много людей с детьми, в том числе и не из Екатеринбурга.

"Самолёта просто нет. В авиакомпании Azur Air говорят: то самолёт летит из Египта, то самолёт летит из Антальи, то из Самары. Сейчас якобы из Казани. Много детей. Воду не предлагают", — рассказала E1.ru одна из пассажирок.

По словам другой, изначально сообщение о переносе рейса пришло около часа ночи 30 декабря. Но эта информация не очень помогла людям, которые приехали из области. Они были в аэропорту уже в 04:00 и с тех пор ждут вылета.

"Авиакомпания не может нам предоставить исправный борт, два борта прибыли неисправными. Народ обезумел, много людей из области, дети — все измотаны, ждут здесь уже почти сутки", — рассказала Юлия.