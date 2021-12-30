Путин подписал закон, определяющий статус таунхаусов

Таунхаус, который сейчас не относится ни к частному, ни к многоквартирному дому, обретёт свой статус законодательно. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие "дом блокированной застройки" (таунхаус). Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексах необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

"Дом блокированной застройки — это жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проёмов, имеющий отдельный выход на земельный участок", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На отношения, возникающие при строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов, также будут распространены требования закона об участии в долевом строительстве. На них будут распространяться и требования Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке территории, разрешений на строительство. Принятие документа будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков, отмечается в пояснительной записке.

До сих пор понятие жилищного фонда включало в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. А такие новые категории жилья, как, к примеру, таунхаус, лейнхаус, дуплекс, относятся к категории жилого дома, но не являются ни частным домом, ни многоквартирным.