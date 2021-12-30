ФАС разрешила Galina Blanca продать завод в России

Отмечается, что ООО "Сиджи фудс" является российской "дочкой" CG Foods (производитель лапши), входящей в состав непальской компании CG Corp Global. В ФАС уверены, что данная сделка никак не приведёт к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.

А ранее Лайф рассказывал, что ФАС предупредила "Пятёрочку" о необходимости снизить цены в одном из регионов. Речь идёт о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле. В случае отказа торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства.