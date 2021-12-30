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ФАС разрешила Galina Blanca продать завод в России

По мнению ведомства, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.

30 декабря, 20:35

Фото © Wikipedia

Российской компании ООО "Сиджи фудс" разрешили приобрести завод производителя Gallina Blanca — ЗАО "Юроп фудс ГБ". Соответствующее ходатайство удовлетворила Федеральная антимонопольная служба.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Сиджи фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca — ЗАО "Юроп фудс ГБ", приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Отмечается, что ООО "Сиджи фудс" является российской "дочкой" CG Foods (производитель лапши), входящей в состав непальской компании CG Corp Global. В ФАС уверены, что данная сделка никак не приведёт к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.

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А ранее Лайф рассказывал, что ФАС предупредила "Пятёрочку" о необходимости снизить цены в одном из регионов. Речь идёт о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле. В случае отказа торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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