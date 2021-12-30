ФАС разрешила Galina Blanca продать завод в России
По мнению ведомства, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.
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Российской компании ООО "Сиджи фудс" разрешили приобрести завод производителя Gallina Blanca — ЗАО "Юроп фудс ГБ". Соответствующее ходатайство удовлетворила Федеральная антимонопольная служба.
"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Сиджи фудс" о приобретении производителя продукции Gallina Blanca — ЗАО "Юроп фудс ГБ", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
Отмечается, что ООО "Сиджи фудс" является российской "дочкой" CG Foods (производитель лапши), входящей в состав непальской компании CG Corp Global. В ФАС уверены, что данная сделка никак не приведёт к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.
А ранее Лайф рассказывал, что ФАС предупредила "Пятёрочку" о необходимости снизить цены в одном из регионов. Речь идёт о яйцах, моркови, сливочном и подсолнечном масле. В случае отказа торговой сети может грозить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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